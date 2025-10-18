Cae pareja con crystal en su poder

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Uniformados de la Policía Estatal detuvieron a un sujeto en posesión de varios envoltorios con sustancia granulada al tacto con características propias del cristal, durante un operativo de vigilancia en el Fraccionamiento Periodistas y en una segunda accion a una mujer en el fraccionamiento Mirador de las Culturas.

En la primera de las intervenciones oficiales de la Policía Estatal que realizaban su recorrido de vigilancia sobre la intersección de avenida Poliducto y calle Linotipistas en la ciudad capital, detectaron que el sujeto que al percatarse de la presencia de los policías actuó de manera evasiva, motivo por el cual le realizaron una inspección preventiva.

Durante la inspección de seguridad a quien dijo llamarse Héctor “N” de 38 años, le fueron encontrados entre sus pertenencias 5 envoltorios de sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal.

En el segundo de los casos elementos de la Policía Estatal detuvieron a una mujer en posesión de un envoltorio con sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 7 gramos, durante el Operativo Pescador desarrolado en la colonia Mirador de las Culturas.

Los policías estatales que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre la calle Loma del Puma detectaron a una mujer que intentó darse a la fuga al percatarse la presencia policial, dándole alcance metros adelante motivo por el cual se le realizó una inspección preventiva.

La detenida que dijo responder al nombre de Cristina “N” de 40 años, a la cual tras realizarle personal femenino de la Policía Estatal una revisión, le detectaron entre sus pertenencias un envoltorio con sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 7 gramos

Finalmente, el primer detenido Héctor “N” y la segunda detenida Cristina “N” junto con los envoltorios de sustancia granulada al tacto que les encontraron, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en donde se determinaría su situación jurídica.