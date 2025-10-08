Cae motociclista en Bosques del Prado y queda herido

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En las primeras horas de este miércoles se registró un accidente de tránsito protagonizado por un motociclista, luego de impactarse contra un árbol al norte de la ciudad.

Cerca de las 04:55 horas, un hombre a bordo de una motocicleta Vento en color blanco se desplazaba a velocidad inmoderada en sentido de poniente a oriente sobre Av. Aguascalientes, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

Al llegar a la altura de la calle Sierra de Tepoztlán, el motociclista pierde el control de la dirección del manubrio hacia la derecha y se impacta contra un árbol ubicado en el camellón lateral.

Ante el impacto, salió proyectado aproximadamente 10 metros, para luego rodar y quedar sobre el asfalto.

El lesionado fue identificado como Juan de 23 años de edad y fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes posteriormente realizaron su traslado en código rojo a las instalaciones del Hospital Hidalgo, debido a la gravedad de sus lesiones.

Finalmente, se llevó a cabo el aseguramiento del vehículo implicado y su traslado a las instalaciones de la pensión para su resguardo.