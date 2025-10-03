Cae Manuel con crystal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes detuvieron en la comunidad de Cañada Honda a un sujeto que tenía en su poder un envoltorio con sustancia granulada al tacto al parecer cristal.

Fueron oficiales de la corporación estatal que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia que detectaron a un individuo que al percatarse de la presencia de los uniformados adoptó una actitud evasiva, motivo por el cual los policías se aproximaron para realizarle una inspección preventiva.

Tras la revisión a quién dijo responder al nombre de Manuel “N” de 27 años de edad originario de Aguascalientes, le detectaron entre sus pertenencias un envoltorio de sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 10 gramos.

Finalmente , el detenido fue trasladado junto con el envoltorio de sustancia granulada al tacto ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.