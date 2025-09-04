Cae José con crystal en Calvillo

18 C
Aguascalientes
4 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Calvillo, Ags.-Uniformados de la Policía Estatal en coordinación con personal del Ejército Mexicano en el marco del “Plan Estrategico de Seguridad Blindaje Aguascalientes” lograron la detención en el municipio de Calvillo de una persona de sexo masculino que tenía en su poder más de 200 gramos de sustancia granulada con las características propias de cristal.

Durante el recorrido de vigilancia sobre el Bulevar Rodolfo Landeros Gallegos, a la altura de la comunidad La Panadera, en el municipio de Calvillo, policías estatales que se encontraban realizando un operativo de vigilancia en coordinación con el Ejército Mexicano detectaron un vehículo de la marca Volkswagen, sedán, en color amarillo, con placas de circulación está de Aguascalientes, que portaba placas vencidas, motivo por el que le indicaron detuviera su marcha para proceder a realizar una inspección preventiva.

El conductor de dicha unidad dijo responder al nombre de José N de 47 años de edad, al presentar una actitud evasiva, los oficiales procedieron a realizar una inspección tanto a la persona como al vehículo, localizando en su interior una bolsa que contenía sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 214 gramos.

Finalmente, José N, fue trasladado junto con el vehículo y el envoltorio que contenía la sustancia granulada al parecer cristal, ante el Agente del Ministerio Público del fuero federal, en la Fiscalía General de la República, Delegación Aguascalientes, en dónde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho, debido a que se inició una carpeta de investigación en su contra.