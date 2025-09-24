Cae Isaac con droga en el Infonavit Morelos

22 C
Aguascalientes, Ags.-Presunto distribuido de sustancias al parecer ilícitas fue detenido en el Operativo Pescador por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en calles del fraccionamiento Infonavit Morelos, logrando asegurarle 12 envoltorios de sustancia granulada con las características propias del cristal y 3 envoltorios de hierba verde al parecer marihuana.

Fueron oficiales de la corporación estatal del Grupo de Operaciones Especiales K9, quienes en su recorrido de vigilancia en el Operativo Pescador sobre la calle Uxmal en el fraccionamiento Infonavit Morelos, detectaron a una persona de sexo masculino que al observar la presencia de los policías se dio a la fuga corriendo, motivo por el que le dieron alcance metros adelante.

El sujeto dijo responder al nombre de Isaac N, durante la inspección corporal preventiva que le practicaron le detectaron entre sus pertenencias 12 envoltorios de sustancia granulada al tacto, al parecer cristal, que dieron un peso aproximado de 11 gramos y tres bolsas que contenían en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que dieron un peso aproximado de 23 gramos.

Finalmente, el detenido fue trasladado junto con los envoltorios que le fueron asegurados ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.