Cae Fabiola en Asientos con crystal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Oficiales de la Policía Estatal de Aguascalientes en coordinación con policías preventivos del municipio de Asientos que laboran bajo el Mando Coordinado, lograron la detención de una persona de sexo femenino a la que le localizaron 27 envoltorios de sustancia granulada con las características propias del cristal, así como un envoltorio que contenía polvo blanco al parecer cocaína, por lo anterior fue trasladada ante la autoridad ministerial

Uniformados estatales que realizaban su recorrido de vigilancia en coordinación con policías preventivos del municipio de Asientos detectaron sobre la cartera federal número 25 a la altura a la altura de un campo de béisbol, a una persona de sexo femenino que al percatarse de la presencia de los policías actúa de manera evasiva, motivo por el que detuvieron la marcha para verificar que acontecía.

Personal femenino del Mando Coordinado procedieron a realizar la inspección preventiva de quién dijo responder al nombre de Fabiola N de 42 años de edad, entre sus pertenencias de localizaron 27 envoltorios de sustancia granulada con las características propias del cristal que dieron un peso aproximado de 24 gramos, asimismo un envoltorio de polvo blanco al parecer cocaína que dio un peso aproximado de un gramo.

Finalmente, los policías procedieron a trasladar a Fabiola N junto con los envoltorios que le fueron asegurados ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.