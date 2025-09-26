Cae ex alcalde de Tlaxcala, lo acusan del desvío de más de 4.7 mdp

Redacción

Tlaxcala.-Aprehenden a Marco Antonio N. ex alcalde de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Pública y Peculado.

La detención la dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado, indicó que son más de cuatro millones los que el ex alcalde distrajo de las arcas del municipio.

Estos recursos corresponden al ejercicio fiscal 2023 por un momento total de 4 millones 781 mil 595. Por lo que, el Ministerios Público inicio una carpeta de investigación y presento las pruebas ante el Juez de Control, quien libero la orden de aprehensión.

Ahora habrá que esperar el desarrollo del proceso para el ex edil.

Comando entra a la Casa de exlíder del PRD en Tlaxcala para robar

Comando armado entra a la casa de ex dirigente del PRD Julio Cesar N., junto con su esposa los amarraron y les roban camioneta y dinero en efectivo.

La casa está ubicada en el municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, el ex dirigente y su esposa vivieron momentos de terror al ser sometidos en su propia casa por al menos 4 sueltos encapuchados que lograron ingresar a su domicilio.

Las primeras versiones indican que el exdirigente del PRD, junto con su esposa iban llegando a su casa la noche del jueves cuando fueron interceptados por tres hombres y una mujer, quienes los obligaron a entrar al domicilio y luego someterlos.

Luego del atraco, las víctimas lograron soltarse y pedir apoyo al número de emergencia 911. Sin embargo, cuando llegaron, los ladrones habían huido con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y estatal. Más tarde la camioneta fue localizada, esperan que la autoridad investigue los hechos y de con los responsables.

Con información de Excélsior