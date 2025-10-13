Cae en Aguascalientes prófugo buscado por homicidio en Jalisco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, emitida en el estado de Jalisco, fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes en el fraccionamiento Paseos del Sur.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Toscana, esquina con Lucca, y detectaron a un individuo que al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva e intentó huir corriendo. Los uniformados emprendieron su persecución y lograron darle alcance metros más adelante.

El sujeto se identificó como Jesús “N”, de 27 años de edad. Durante la inspección corporal, sus datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México en el C5i, lo que permitió confirmar que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, emitida por la Procuraduría General del Estado de Jalisco con fecha del 19 de febrero de 2025.

Tras corroborar la información, los elementos estatales aseguraron al individuo y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica y se verificará si no se trata de un homónimo.