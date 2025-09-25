Cae Christian con droga en Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el Operativo Interinstitucional que se llevó a cabo en el municipio de Jesús María personal de la Policía Estatal en coordinación con Ejército Mexicano y Guardia Nacional detuvieron a un presunto distribuidor de sustancias al parecer ilícitas en la comunidad de Paso Blanco, logrando asegurarle 90 envoltorios que contenían en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal.

Durante los operativos disuasivos que llevan a cabo de manera conjunta entre personal de la Policía Estatal Ejército y Guardia Nacional detectaron a una persona de sexo masculino que caminaba sobre la calle Los Sauces en la comunidad de Paso Blanco del municipio de Jesús María, mismo que actuó de manera evasiva, motivo por el que procedieron a marcarle el alto a quién dijo responder al nombre de Christian N de 17 años de edad.

Durante la inspección corporal preventiva que le practicaron, le detectaron entre sus pertenencias 90 envoltorios de plástico que contenían en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal, que dieron un peso aproximado de 26 gramos.

Finalmente, Christian N fue trasladado junto con los envoltorios que le fueron asegurados ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.