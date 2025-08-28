Cae César por robo en calles de Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Jesús María, en coordinación con la Policía Estatal, lograron la detención de un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles San Miguel y Nueva, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo asomándose al interior de los vehículos estacionados. Al percatarse de la presencia policial se alejó aceleradamente e hizo caso omiso cuando le marcaron el alto; fue al verificar sus datos en el sistema Plataforma México que los policías confirmaron que tenía una orden de aprehensión por robo en su contra.

El detenido fue identificado como César, de 26 años de edad, quien fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso legal correspondiente.