Cae Canelo y arrestan a Crawford tras desfile en Omaha

Redacción

La era de Saúl “Canelo” Álvarez como campeón indiscutido de los supermedianos llegó a su fin el pasado 13 de septiembre, cuando cayó por decisión dividida ante Terence Crawford en Las Vegas. El triunfo marcó el inicio del legado del estadounidense en las 168 libras, celebrado días después con un multitudinario desfile en Omaha, Nebraska.

Sin embargo, la celebración de “Bud” se vio empañada al ser detenido por policías a punta de pistola en un confuso episodio que desató polémica en redes sociales y la comunidad boxística, donde se denunció un posible trasfondo de racismo.

El Departamento de Policía de Omaha informó que el incidente ocurrió la madrugada del domingo 28 de septiembre en la intersección de North 12th y Capitol Avenue, luego de que agentes detuvieran a Crawford por conducción imprudente y exceso de velocidad.

Durante la inspección, uno de los oficiales aseguró haber visto un arma en el piso del lado del conductor, lo que motivó a que los cuatro ocupantes del automóvil fueran obligados a descender bajo la mira de las armas de los policías.

“Por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes que salieran del vehículo a punta de pistola”, señaló el comunicado oficial.

Videos grabados por transeúntes y pasajeros del propio vehículo muestran al campeón mundial levantando las manos y desabrochándose el cinturón de seguridad mientras repetía que no portaba armas. Uno de los clips, difundido con la leyenda “Así es ser negro en Estados Unidos”, se viralizó y desató críticas hacia el proceder de los agentes.

Tras la revisión, las autoridades confirmaron que el arma pertenecía a un integrante del equipo de seguridad de Crawford y que estaba registrada legalmente, al igual que las portadas por los demás acompañantes. El boxeador fue identificado como conductor y recibió una multa por conducción temeraria.

“Más tarde, tras verificar su licencia de conducir, se identificó al conductor como el Sr. Crawford y se le impuso una multa por conducción temeraria”, detalló la policía.

Hasta el momento, Canelo Álvarez no ha emitido postura sobre el incidente en el que se vio envuelto su último rival arriba del ring.