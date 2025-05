Cae atención médica: IMSS-Bienestar dará 27% menos consultas que en su mejor momento

Ciudad de México, 20 de mayo de 2025.– El pasado martes 13 de mayo, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez presentó las metas de atención para esta institución encargada de otorgar acceso gratuito a la salud para personas sin seguridad social. Se planteó que, para 2025, el IMSS-Bienestar otorgará 50 millones de consultas generales, 5 millones de consultas de especialidad y un millón de cirugías. Sin embargo, tales cifras no representan una mejoría en el nivel de atención otorgado a la población sin seguridad social formal, ya que están por debajo de años anteriores. Estos indicadores de atención han disminuido paulatinamente desde su máximo registrado en 2016, cuando el extinto Seguro Popular otorgó 90.1 millones de consultas. Si nos centramos únicamente en los 23 estados que ahora están suscritos al IMSS-Bienestar, ese año recibieron 68 millones de consultas. Durante la presentación de las metas 2025, no quedó claro si las cifras proyectadas contemplan sólo a estos 23 estados o a todo el país. En cualquier caso, la cifra de 50 millones de consultas generales del IMSS-Bienestar estimadas para 2025 es 27% inferior al mejor nivel alcanzado en 2016 en los estados suscritos. Si esa meta se plantea para todo el país, el retroceso sería aún mayor: 45%. Cabe aclarar que el IMSS-Bienestar es responsable de financiar la prestación gratuita de la salud en el país. La diferencia entre los estados no suscritos y suscritos es que los primeros todavía gestionan de manera autónoma los recursos federales para la salud y los segundos han cedido esta responsabilidad a la Federación. Advertimos que en la página oficial de la institución no es posible saber el número de personas atendidas, tipo de atención otorgada, lugar de atención, número de egresos hospitalarios, entre otros datos relevantes. Esta falta de transparencia impedirá la correcta evaluación de las metas planteadas. En este contexto, hacemos un llamado al Gobierno federal a:Plantear metas más ambiciosas de atención en función del tamaño de población sin seguridad social que requiere servicios de salud.Asegurar mecanismos eficaces de transparencia con respecto a los datos relevantes de la institución —número de consultas, tipo de atención, egresos, etcétera— , de modo que sea posible verificar el cumplimiento de las metas. Presupuestar los recursos en función de las personas que buscan servicios de salud, para asegurar la suficiencia financiera de las metas planteadas. Coordinar las metas de atención entre los estados no suscritos al IMSS-Bienestar e informar sobre su cumplimiento. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este comunicado —Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer A.C., Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, Fundar: Centro de Análisis e Investigación A.C., México Evalúa, y Red Juntos Contra el Cáncer— manifestamos nuestra preocupación tanto por la falta de contexto de las cifras presentadas, como por la ausencia de información clave sobre consultas y otros indicadores de desempeño del IMSS-Bienestar. Ante este panorama, hacemos un llamado urgente a las autoridades del IMSS-Bienestar y al Gobierno federal para que rectifiquen la ruta actual. También, reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública y expresamos plena disposición a colaborar con las autoridades gubernamentales para construir soluciones conjuntas y sostenibles que beneficien a toda la población.