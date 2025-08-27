Cae agente de la DSPM por ataque contra periodista en Mexicali

Redacción

Un agente en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali fue detenido la noche del martes junto con su hermano, señalado por su presunta participación en la agresión armada contra el periodista Jorge Heras.

La captura se realizó alrededor de las 23:00 horas en el fraccionamiento Residencial Cantabria por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el uniformado identificado como Hugo “O.” habría fungido como chofer de un vehículo utilizado para trasladar a los responsables directos del ataque.

Durante el operativo, los agentes aseguraron dos automóviles presuntamente relacionados con la agresión y la fuga de los responsables.

Aunque la información no ha sido confirmada de manera oficial, la FGE mantiene operativos en distintos puntos de la ciudad para localizar a más implicados, entre ellos quienes aparecen en un video golpeando al comunicador.