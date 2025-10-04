Cae Adolescente: Enfrentará a la justicia por secuestro agravado de 2 menores de edad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró la detención de un adolescente en conflicto con la ley, señalado por el delito de secuestro agravado en agravio de víctimas menores de edad.

Los hechos se registraron el 24 de julio de 2020, cuando el señalado y otro adolescente en la misma situación, privaron de la libertad a dos personas menores de edad.

Ambos subieron a las víctimas a un vehículo y las trasladaron a una terracería ubicada detrás de un cine en Avenida Fundición, casi esquina con Avenida Aguascalientes Poniente, donde las golpearon, para posteriormente liberarlas en otra vialidad.

Ante lo ocurrido, se presentó la denuncia correspondiente y el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación, siguiendo los protocolos y etapas que establece la ley.

Como resultado del trabajo de personal de litigación, peritos especializados y agentes de Investigación Criminal, se obtuvo una sentencia condenatoria en contra de los responsables, imponiéndoles dos años y seis meses de internamiento.

No obstante, los sentenciados promovieron un recurso de amparo, mediante el cual la pena fue modificada y reducida a 1 año y 10 meses de internamiento en el centro especializado para adolescentes.

La autoridad judicial requirió el internamiento voluntario de ambos sentenciados, sin embargo, únicamente uno de ellos acudió de manera voluntaria a cumplir la pena, mientras que el otro decidió evadir su responsabilidad.

Por tal motivo, se libró una orden de aprehensión en contra del adolescente en desacato. El señalado interpuso nuevamente un recurso de amparo, el cual le fue negado por la autoridad judicial competente.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo labores de ubicación que permitieron conocer el paradero del adolescente en conflicto con la ley. Con esta información, se solicitó y obtuvo una orden de cateo, la cual fue cumplimentada en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Altavista.

Durante la diligencia judicial, se logró la detención del adolescente en conflicto con la ley, asegurando así el cumplimiento de la resolución emitida por la autoridad judicial.

Finalmente, el detenido fue trasladado al centro de internamiento especializado, donde deberá compurgar la pena impuesta, dando cumplimiento a la sentencia establecida y garantizando con ello la aplicación de la justicia en estricto apego a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.