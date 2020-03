Cadenas comerciales aumentan precios de cubrebocas

Redacción

Ciudad de México.-Algunas cadenas comerciales aprovecharon las compras de pánico para umentar precios de materiales usados por coronavirus.

Ante la llegada del coronavirus a México y las compras de pánico que ha generado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que Walmart incrementó los precios de los cubrebocas y ha hecho compras “desmedidas” de este producto.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, afirmó que la ley establece que no puede haber aumentos injustificados que respondan a especulación, como ha sido con productos de cuidado para la salud, y dijo que en consecuencia a estos hechos, han estado actuando.

“En 2009 hubo un caso en Walmart (por la AH1N1), y lo empezamos a monitorear desde hace un mes; y efectivamente, ha habido un acopio desmedido, sobre todo en el tema de cubrebocas por parte de esta empresa; y ha aumentado el precio, porque lo venimos midiendo también semana con semana. En ciertos negocios que pretenden especular, en el caso particular de Walmart”, aseveró.

El procurador recordó que hicieron requerimientos a los principales mayoristas del país, “sobre todo a las grandes cadenas, de información sobre precios y adquisición, precio de venta, fechas en que compraron a qué precios etcétera. Eso lo estamos monitoreando y estamos actuando como autoridad”.

“Y si se pasan de rosca, vamos a aplicar la ley, y eso lo estamos haciendo ya, hubo requerimientos desde el viernes de la semana pasada. Ocho proveedores que son de los más importantes en el país”, explicó.

En ese sentido Sheffield Padilla resaltó que no han sido multados ya que son procesos que van en marcha, “lo primero es un requerimiento, y tienen su derecho a contestar, los procesos apenas iniciaron la semana pasada (…) es una medida preventiva, el único que tenemos un poquito más avanzado es el de Walmart”.

Indicó que el consumo de productos para la salud debe ser razonado, “para ser razonado, compro lo que necesito. Si no tengo tos o gripa, no necesito el cubre bocas, para qué voy y los compro, yo alteró el mercado como consumidor (…) recuerden que empoderamos como consumidores, nosotros modelamos el mercado. Entonces que no generemos una demanda innecesaria”.

Con información de Milenio