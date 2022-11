Cada semana se reciben 15 solicitudes para ambulantaje en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- En promedio, la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Aguascalientes recibe 15 solicitudes semanales para permitir la instalación de comercios ambulantes o semifijos, indicó el titular de esta área. Israel Díaz García.

“Sí hay varias solicitudes, incluso hay algunas que se aprueban y que no se aprueban porque las solicitan en lugares que no son viables o que el código municipal no lo permite, pero sí hemos tenido muchas solicitudes de poner negocios en la vía pública”

– ¿Qué tanto se incrementaron las solicitudes?

– Es un promedio de 15 por semana, en promedio.

Señaló que a la fecha, las autoridades ya no han permitido el otorgamiento de nuevas licencias en determinados espacios, como la zona centro de la ciudad, avenidas principales o instituciones públicas, sino que solamente se permiten la operación de los comerciantes con licencias otorgadas previo al 2004.

Señaló que todas las solicitudes para el ambulantaje son analizadas por un comité municipal integrado por las áreas de Desarrollo Urbano, Movilidad y la propia Dirección de Mercados.

Finalmente, el funcionario aseguró que a la fecha se ha mantenido una recuperación en las actividades comerciales dentro del sector comercial en el municipio, y se prevé que los vendedores tengan más clientes al cierre del año.

“Ya se están recuperando, prácticamente en el sondeo de las pasadas fiestas de muertitos, sondeamos el tema económico y ya se está recuperando el comercio, tanto el comercio ambulante, de tianguis y de los mercados, esperemos que estos tres meses que quedan del año se beneficien un poquito más”