Cada diputado de Aguascalientes debe comprobar los 60 mp mensuales que reciben para apoyo social

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los integrantes del Congreso del Estado deben comprobar los gastos que ejercen en su fondo destinado para aportaciones sociales a fin que se les sigan proporcionando esos recursos, afirmó Luis Enrique García López, presidente del Comité de Administración del Legislativo.

“Los diputados tenemos un fondo de 60 mil pesos al mes para apoyos sociales, además del ejercicio del gasto presupuestal de cada compañero que se encuentra en los 90 mil al mes”, declaró el representante por el PAN.

– ¿Tienen que justificar los 60 mil y si no se gastan los regresan?

– Digamos que por eficiencia presupuestal se otorga esa prerrogativa, se hace la comprobación y hasta no comprobar el ejercicio completo de los recursos se entrega el siguiente.

García López precisó que el Congreso de Aguascalientes se encuentra ejerciendo un presupuesto anual de 212 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento se destina en nómina, junto con esos apoyos sociales, aunado a recursos por 15 mil pesos para cada presidencia de comisión que también debe comprobarse.

“No hay un tema de que en enero ejerzo mis 60 mil pesos y si no los compruebo, no hay manera de que me den una situación adicional. Se hace mensualmente y que está muy facilitado para los diputados. Existe todo un reglamento y es un tema de comprobar”, reiteró.

El diputado del PAN abundó que la mayoría de esas prerrogativas para apoyo social se destinan en apoyos que solicitan las personas para compra de medicinas o gastos funerarios, ejemplificando que en su caso lo destina en respaldo a personas con problemas renales.