Cabildeo Legislativo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al término de la inauguración del Encuentro Nacional para Fortalecer la Transparencia de Recursos Públicos que se verificó en el Teatro Morelos en la zona centro de esta capital, y que encabezó la gobernadora panista, Teresa Jímenez, ésta sostuvo una charla informal durante unos 20 minutos en la camioneta de la mandataria estatal con la diputada del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM), Genny López Valenzuela.

¿De qué hablaron? Eso se conocerá seguramente en las próximas semanas.