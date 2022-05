Buscarán padres de familia evitar alza de contagios de Covid-19 en escuelas de Aguascalientes 

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Con el regreso presencial a las escuelas, se vigilará que no se dé un incremento de contagios de Covid-19 en más aulas, señaló el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Herrera Cruz.

“Vamos a estar evaluando que no haya contagios, que no haya repuntes y estar muy de la mano con la Secretaria de Salud para que podamos llevar de la mejor manera segura a nuestros hijos”, señaló en entrevista.

Indicó que después de un recorrido por diferentes escuelas este lunes, se verificó que existan las condiciones adecuadas en las escuelas y comentó que estarán muy al pendiente de cómo se irá dando este regreso a las aulas.

Explicó que a la fecha la asociación ya no ha recibido comentarios de padres o madres de familia que se nieguen al retorno a los salones de clases debido a la contingencia sanitaria.

Sin embargo, recalcó que la pandemia dejó lecciones importantes para el sector educativo y por ello, se mantendrá la conciencia sobre la importancia del lavado de manos y del resto de las prácticas sanitarias.

Al concluir, Herrera Cruz dijo que la expectativa de la asociación es que está modalidad de clases se mantenga a largo plazo en Aguascalientes para que los menores puedan seguir avanzando en su aprendizaje y desarrollo.