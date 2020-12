Buscará Báez pláticas con Ventura para estudiar alianza PAN-PRI en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Báez Leos, presidente estatal del Partido Acción Nacional, confirmó que sí habrá pláticas con la dirigencia del PRI en la entidad, en torno a una posible alianza para las elecciones federales de 2021; pero que el aval saldrá primero al interior del blanquiazul.

“La decisión será la que diga la militancia panista, haremos un sondeo y abriremos el debate con los 109 consejeros estatales para que ellos tomen la decisión y ver si buscamos una coalición con otro partido o con ninguno”, aclaró en entrevista

– ¿Tienes fecha para reunirte con Herminio Ventura, presidente del PRI?

– Aquí no es quien busque a quien. Yo no tengo ningún problema en buscarlo, he visto a algunos personajes del PRI por la relación que he tenido con varios, pero la formal con el profesor Herminio la buscaré y también al delegado estatal (Luis Antonio Muñoz). Nos sentaremos a buscar estas oportunidades.

Báez Leos aclaró que en la reciente reunión del consejo nacional del PAN se avalaron alianzas con otros institutos políticos, a excepción de Morena y sus coaligados, para entidades como Jalisco, Querétaro, Tamaulipas y Guanajuato; quedando a decisión de las otras entidades revisarlo a nivel local.

“Aguascalientes no está en esa lista, por lo que necesitamos saber qué pasa en los escenarios nacionales y las pláticas que puedan tener el CEN de mi partido con el del PRI y PRD para ver si algo se hace en Aguascalientes”, señaló.

El también diputado del PAN reconoció que de momento las pláticas siguen avanzadas con el PRD para una coalición, al menos para el primer distrito federal de cara a los comicios de 2021 cuando se renueve el Congreso de la Unión.