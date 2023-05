Buscan trabajadores por lo menos una gratificación en donde no hubo utilidades 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alfredo González González, indicó que en aquellas empresas donde no haya utilidades se está buscando por lo menos una gratificación o compensación para los empleados.

Habló de que existe incertidumbre en cuanto al número de empresas que otorgarán utilidades, toda vez de que aún están reunidas las comisiones analizando los estados financieros de los centros laborales.

“Todavía el dato preciso de cuántas sí o cuántas empresas no van a realizar el pago no lo tenemos, porque aún. están reunidas las comisiones analizando los estados financieros de la empresas, por ley se tienen que poner a disposición de los trabajadores y de los sindicatos y aún estamos en el análisis de muchas empresas”, subrayó.

Añadió que en el caso de las empresas con utilidades, son muy pocas las que están rebasando los tres meses de pago.

“Estamos a la expectativa, aún se está a tiempo para realizar el pago de utilidades, en nuestro caso siempre hemos privilegiado la conciliación, entonces por eso te digo que si no hay utilidades buscamos una compensación que de hecho ya lo tenemos pactado en los contratos colectivos de trabajo que dice que de no haber utilidades tenemos derecho a una compensación equivalente a 15 días o un mes de salario”, remató.