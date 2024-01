Buscan sancionar a padres de menores infractores en Aguascalientes

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Solo la mitad de los menores infractores detenidos en la capital es buscado por sus padres en el área de Justicia Cívica, los cuales ahí permanecen hasta las 8 de la mañana, hora en que se les da salida por su propio pie.

Ello fue dado a conocer por Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica del Municipio, quien detalló que de los detenidos ‘250, en un fin de semana le comentaba que llegan de 50 a 60, normalmente menores de edad, van entre 20-30 personas diarios los menores que llegan ahí, que están con trabajos social y psicología que le damos atención directamente con los papás’.

Precisando posteriormente que ‘de los 50-60 me informan que solamente a veces los papás llegan a la madrugada, 30 papás que llegan y están interesados por sus menores; al momento que no llegan los papás a las 8 de la mañana, Trabajo social y psicología se le da salida’, resaltando en este sentido que ‘se liberan por que no son imputables, para poder cumplir una sanción, estamos en el mecanismo’.

Sobre si la autoridad les acompaña a sus casas, el funcionario explicó ‘no, por que, el trabajo social lo que hace y psicología lo que hace es contactar familiares, domicilio para poderlos llevar, pero los jóvenes a veces no dan información y no podemos contactar familiares’.

Anticipando por lo anterior ‘pero estamos en el proceso ya en este año que estaremos en las audiencias públicas, llamando a los papás para el tema para que ellos vayan, a ser sancionado, no sancionado de una forma por arresto o por económicamente, pero sí canalizar a una persona que se droga llevarlos al centro de integración juvenil que lleguen y que los reincidentes a tantas faltas que lleguen los menores y no cumplan esta, yo creo que sí tendremos que establecer en una reforma al reglamento para sancionar de forma económica o con arresto a los papás’.

Con referencia a las sanciones que se estarían imponiendo a los pater familia Luna Martínez adelantó ‘una persona dependiendo la falta igual del menor, si es por por una riña y llevan a varias personas por riña, se puede canalizar a la fiscalía o directamente podemos sancionar nosotros que puede llegar hasta las 36 que es máximo que me pide el reglamento de justicia cívica para sancionar’.

Recordando que ‘de los 60 que te digo los fines de semana solamente 30 papás van por ellos; a las ocho de la mañana se les da salida por su propio pie’, destacó al mismo tiempo que tales sanciones ‘esta contemplado y estamos buscando los protocolos para también salvaguardar la integridad del menor, y también que los papás se hagan responsable’.