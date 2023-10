Buscan relación de cuerpos localizados en fosas con personas desaparecidas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, indicó que aún no se concluye por completo con los estudios de laboratorio y ADN para identificar los cuerpos de personas encontradas en fosas el pasado fin de semana en Rincón de Romos y El Llano.

-¿Cuántos se localizaron en total?

-Fue uno en El Llano y tres en Rincón de Romos.

-¿Cuánto tiempo tenían estos cuerpos?

-No me gusta a mí hablar preventivamente, porque hay que esperar a la conclusión de los estudios.

Figueroa Ortega recalcó manifestó que están en el proceso de identificación a través del comparativo de las denuncias que se tienen de las carpetas de investigación de personas desaparecidas y esperar resultados de química.

-¿Se encontró algo más en la zona?

-Bueno algunos de los cuerpos tenían prendas, zapatos (…) vaya estaban pues vestidos.