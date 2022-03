Buscan llevar al Club Querétaro a Sinaloa

Redacción

Luego de los hechos violentos reportados entre aficionados de Querétaro y Atlas, el club de los Gallos Blancos recibió varias sanciones. Se impuso que el equipo debe jugar un año a puerta cerrada y que la franquicia debe ser vendida por Grupo Caliente.

Con ello, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que ya fue contactado por los actuales propietarios del club para mudarse a Culiacán, cosa que no descartó.

“De manera muy transparente yo lo apoyaría. De hecho ya me buscaron (Grupo Caliente) porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá (Querétaro) no los quieren un año, la segunda es saber en qué condiciones podemos recibirlos”, expresó.

En caso de llegar a un acuerdo, Sinaloa contará con su tercer equipo del futbol mexicano, pues actualmente se encuentran Dorados y Mazatlán, siendo este último el único que se encuentra en el máximo circuito del balompié nacional. Sin embargo, el equipo dirigido por Rafael García ha tenido en sus filas a figuras como Diego Armando Maradona, Pep Guardiola, Cuauhtémoc Blanco, entre otras.

