Buscan hasta con helicóptero a presunto feminicida en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) continúa con las labores de búsqueda para lograr la localización del presunto responsable de privar de la vida a su madre el pasado jueves.

En este despliegue participan de manera coordinada elementos del Grupo Motorizado Centauros, la Unidad Canina Municipal K-9, el Grupo de Operaciones Especiales, la Policía Vial, así como el apoyo aéreo del helicóptero Halcón 1, quienes realizan recorridos de vigilancia en diferentes zonas del oriente de la ciudad.

Con estas acciones, la Policía Municipal reafirma su compromiso de mantener un trabajo constante y coordinado para lograr la pronta ubicación del señalado y con ello contribuir a la seguridad de la ciudadanía.