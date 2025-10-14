Buscan eliminar cobro de aire en tuberías de Jesús María

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Jesús María pretende terminar con los cobros por consumo de aire en las tuberías mediante la instalación de medidores ultrasónicos que registran únicamente el flujo de agua, aseguró César García Estrada, director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS).

“Vamos bien, queremos cerrar con más instalación de medidores ultrasónicos. Por ahí estamos esperando un recurso que es el Proder. El Proder es el programa de la Conagua, que es la devolución de derecho, ponen la Conagua esa parte de derechos que pagamos y nosotros ponemos otro tanto para poder hacer alguna obra de infraestructura”, explicó.

Los primeros equipos, cerca de 200 medidores, se destinarán a usuarios industriales, comerciales y de alto consumo.

“También tenemos algunos medidores de prueba en zonas con varias inspecciones seguimos detectando consumos para revisar qué marca la diferencia de un ultrasónico con un medidor normal, que este no mide en el aire. Miden únicamente el flujo de líquido y esto nos da certeza sobre si es consumo alto o presencia de aire en los domicilios”, detalló.

García Estrada añadió que la migración a estos medidores permitirá mejorar la eficiencia en la lectura diaria del consumo, ya que se pueden registrar hasta tres veces por día de forma automática.

Para cerrar 2025, CAPAS instalará cerca de 2 mil 500 medidores, combinando los tradicionales con los ultrasónicos.

La diferencia de costo entre ambos equipos es significativa, mientras un medidor convencional cuesta cerca de 600 pesos, uno ultrasónico ronda los 3 mil.