Buscan donadores de sangre para ayudar a niños con cáncer 

Redacción

Aguascalientes, Ags -El hospital Miguel Hidalgo mantiene campaña de donación de sangre para contribuir al tratamiento de niños con cáncer.

Josiela Domínguez, jefa del departamento de Oncología Infantil, invitó a la población a apoyar esta noble causa.

Convocó a que como sociedad aportemos un granito de arena para los niños que requieren de manera frecuente hemoderivados, paquete globular o concentrados planetarios durante sus tratamientos.

La especialista declaró a medios de comunicación que la abordaron en el nosocomio que se trata de una noble labor en beneficio de los niños.

Detalló que el tipo de sangre más común es la O positiva, negativas, aunque en realidad se ocupan de todas, por lo que no hay restricción.

“Bienvenda cualquier tipo de sangre, todos podemos donar y ayudar”.