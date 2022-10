Buscan aumento de impuestos en Cosío

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El proyecto de Ley de Ingresos del municipio de Cosío contempla un aumento del 8 por ciento en el costo de diferentes conceptos, como las licencias comerciales, adelantó el presidente municipal, el verde ecologista, Eusebio Delgado al hacer entrega de este plan al Congreso del Estado.

“La propuesta viene con un aumento del 8 por ciento en lo que son las licencias y la mayoría de los giros. En el predial nos quedamos en el mismo porcentaje, ahí no hubo aumento, porque en este año que está por concluir por ahí tuvimos muchas quejas de que el predial lo subimos hasta en un 50 por ciento y el cabildo acordó mantenernos en el predial. En todos los demás sí tenemos un 8 por ciento de incremento”, dijo.

El edil destacó que este aumento tiene la intención de recaudar más impuestos en Cosío, ya que el ayuntamiento no cuenta con fuentes económicas importantes y con ello se ha frenado el interés de la ciudadanía en pagar sus obligaciones hacia el Ayuntamiento.

“No tenemos industria, no tenemos comercio, no tenemos turismo y otra, los ciudadanos no tienen la cultura de pagar sus obligaciones, lo que es el predial o el agua potable. El agua lo subsidiamos el 60 por ciento, en el predial también tenemos una cartera del 60 por ciento, entonces la propuesta viene con el 8 por ciento”.

Estimó que en el municipio existen alrededor de 7 mil cuentas catastrales, de las cuales la mayoría corresponden a casas habitación, predios o ejidos agrícolas.

El proyecto de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2023 de esta municipalidad contempla un monto de 148 millones de pesos. La propuesta deberá ser aprobada por los legisladores locales.