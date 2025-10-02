Buscan aplicar antidoping a conductores

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Así como se aplica la prueba de alcoholímetro, la dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital pretende implementar el antidoping para detectar a conductores que manejen bajo los efectos de alguna droga, indicó el titular del área, José Luis Rodríguez Montoya.

“Es un proyecto que tenemos aquí en la dirección de poder aplicar exámenes toxicológicos. Me adelantaría mucho, estamos apenas planeando cómo hacerlo, pero sí ya lo tenemos en el radar para poder aplicar esas medidas”, explicó el funcionario.

Detalló que la aplicación no sería generalizada, sino en casos específicos.

“Cuando hay la sospecha de que la persona viene bajo el influjo de estupefacientes, drogas, toxinas, en ese caso lo aplicaríamos. Por ejemplo, si lo ves en una condición que no es normal y aplicamos el alcoholímetro y sale negativo, nos hace creer la sospecha de que traía algo más. En esos casos lo aplicaríamos”, dijo.

Rodríguez Montoya señaló que la prueba tendría que ser rápida, similar al alcoholímetro, y recordó que ya existe un fundamento legal.

“De hecho es un ordenamiento que está en la Ley de Vialidad que no hemos aplicado por este tema. Viene más especificado el tema de alcohol, pero sí menciona uso de estupefacientes”, apuntó.

El director de Movilidad reconoció que el principal reto es el costo de los dispositivos.

“Lo queremos plantear para el presupuesto 2026, de hecho. Yo calculo que cinco dispositivos sería suficiente para lo que nos ocupa más que nada”, explicó.

Sobre la incidencia de casos sospechosos, indicó que no es un fenómeno aislado.

“Estamos hablando de que de uno de 10, uno de 20, dependiendo de la temporada. Pero sí, sí se da”, concluyó.