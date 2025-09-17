Buscan ampliar licencias de maternidad hasta 18 semanas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada federal, Anayeli Muñoz, presentó una iniciativa de ley para ampliar el periodo de las licencias de maternidad.

En entrevista colectiva la legisladora mencionó que actualmente estas licencias son de doce semanas, buscando ampliarlas hasta las 18.

Justificó que México está muy por debajo de los que recomienda la Organización Mundial del Trabajo que recomienda un mínimo de 18 semanas.

Mencionó de al menos tres países en Latinoamérica que ya tiene las 18 semanas y cuatro con 14, mientras que México continúan siendo de las que menos tiempo proporcionan.

Inclusive apuntó hacia países en Europa que ofrecen hasta 20 semanas en licencias de maternidad.

En esta iniciativa de ley también se contempla la parte de los hombres, para que estos también puedan ampliar sus permisos de paternidad que actualmente es de cinco días laborales, destacó la representante por Aguascalientes.