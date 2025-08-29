18 C
Buscadores de personas de la FGEJZ incursiona en narcocampamento reventado en Rincón de Romos 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Mediante un comunicado oficial se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, llevó a cabo importantes acciones de búsqueda e investigación en el Estado de Aguascalientes, demostrando el compromiso de esta institución con la localización de personas y el uso de la colaboración interinstitucional como herramienta fundamental.

En seguimiento a las líneas de investigación, personal de esta Fiscalía, en conjunto con diversos colectivos de búsqueda y autoridades de los tres niveles de gobierno, realizó una búsqueda forense en una zona serrana del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Las acciones se llevaron a cabo gracias a la colaboración estratégica de las siguientes instituciones y organizaciones: Colectivos de búsqueda de personas de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas; Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas; Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)Defensamx; Guardia Nacional (GN); Dirección de Servicios Periciales Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas (CLB); Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); Fiscalía General de la República (FGR), delegación Aguascalientes; Policía Estatal de; Aguascalientes; Policía Municipal de Rincón de Romos. 

Durante el operativo, se prospectaron alrededor de 8 kilómetros a la redonda en la localidad de Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos. 

En el área se encontraron puntos de vigilancia, desmantelados y prendas los cuales fueron revisados. 

Con estas acciones, se ha agotado un punto de búsqueda prioritario, contribuyendo a la estrategia general para dar con el paradero de personas desaparecidas.

La Fiscalía de Zacatecas reafirma su compromiso con las familias de las víctimas y subraya que la coordinación interinstitucional y la suma de voluntades son cruciales para el éxito de estas operaciones, asegurando que se continuarán agotando todos los recursos de investigación y búsqueda disponibles, según se detalla en la información emitida por la Fiscalía zacatecana.