Busca PRD citar a comparecer ante el Congreso al fiscal electoral de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El fiscal electoral Daniel Gutiérrez Ruvalcaba será citado ante el Congreso del Estado para que comparezca ante la comisión de Igualdad de Género, después que haber actuado con opacidad en el caso de la denuncia por presunta violencia de género cometida por Luis Fernando Landeros, ex presidente del Instituto Electoral (IEE), anunció la diputada Sanjuana Martínez Meléndez.

“Dos personas que en su momento fungieron como consejeras hicieron su denuncia por ser violentadas al interior del IEE por el licenciado Landeros y parece que el fiscal electoral estuviera fungiendo como cómplice de una situación que ya debió haberse resuelto. Los vamos a mandar comparecer, pues no debería haber opacidad en el proceso de resolución”, declaró la legisladora del PRD.

En marzo de 2021, las consejeras Lorena Valtierra y Vania Castro Martínez, esta última persona transexual, acusaron violencia política en razón de género tanto de Landeros como de Víctor Díaz de León, que operaba como secretario particular del IEE. Éste último ya habría sido sancionado, no así el ex presidente del organismo electoral que dejó el cargo durante septiembre pasado.

Martínez Meléndez dijo que se ha reunido con Valtierra y Castro, que cuestionaron la brevedad con que se resuelven otros temas por la fiscalía electoral, pero no ha sido el caso de las denuncias de éste tipo. “Es un pendiente muy importante que el fiscal electoral no ha resuelto, tampoco lo ha visto el licenciado Landeros y estamos viendo la petición de las dos ciudadanas que pidieron nuestra ayuda”.

– ¿Hay fecha para esta comparecencia?

– Todavía no. Lo vamos a proponer.

Cabe mencionar que el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es hermano de la diputada del PAN, Nancy Gutiérrez, quien también es vocal de la comisión de Género. No obstante, Martínez rechazó cualquier posible conflicto de intereses en caso de que el funcionario acuda a comparecer.

“La diputada Nancy ha sido muy ecuánime en las situaciones de violencia de género. Además que se ha conducido de manera transparente”, remarcó la perredista.