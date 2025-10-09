Busca MIAA 1,500 millones de presupuesto para 2026

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) proyecta ejercer un presupuesto de mil 500 millones de pesos para 2026, lo que representaría un aumento del 14 por ciento respecto a este año.

Jesús Vallín Contreras, director del organismo, explicó que la totalidad de los recursos proviene del pago de los usuarios.

“Es todo, todo se obtiene de la recaudación de la gente, el 100%. Eso es muy importante, que la gente nos haya depositado su confianza. Me parece que en reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el organismo por atenderlos bien”.

Vallín Contreras aclaró que el incremento presupuestal no implicará necesariamente un aumento adicional en las tarifas, ya que estas se ajustan de forma mensual conforme a la inflación y al costo de la energía eléctrica.

“La tarifa es actualizada cada mes, casi casi en función de la inflación y, sobre todo, de los costos de la energía eléctrica. Es el costo que más nos pega porque obviamente es el dinero que más se paga: de los 1,500 millones, son 400 millones para Comisión Federal de Electricidad, es lo que más se gasta”, explicó.

El ajuste mensual ronda entre el cinco y el seis por ciento, dependiendo de la variación en los costos de energía.

“Estamos hablando de 2 pesos por mes, una cosa de 1 peso, dependiendo del costo de energía eléctrica básicamente”, agregó.