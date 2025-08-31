Busca IEA abatir rezago educativo del 6%

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Todo dispuesto para el retorno a clases en los planteles académicos de la entidad a partir de este lunes, confirmó Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)

“Este lunes estamos ya en coordinación con todos los directivos escolares, revisando también las instalaciones y revisando también la plantilla docente que esté completa para poder arrancar sin contratiempos el ciclo escolar”, informó.

– ¿Cuántos alumnos regresan a clases este lunes?

– 300,000 estudiantes de educación básica estarán retornando a las aulas y 120,000 estudiantes de educación media y superior, tanto en planteles públicos y privados.

Dentro de las metas para el nuevo ciclo escolar, Gutiérrez Reynoso expresó que se buscará disminuir el rezago escolar, aseverando que se ha venido apoyando a estudiantes que presentan materias no avaladas.

“Cerramos el ciclo escolar pasado con el 6% de matrícula con una materia al menos reprobada y estos alumnos han sido atendidos durante el receso a través de los periodos extraordinarios y en el reinicio de ciclo escolar, con estos cursos que generalmente se implementan para regularizar”, remarcó el titular del IEA.

– ¿De qué grado es este rezago?

– En general, primaria y secundaria principalmente. No es un rezago. Nosotros los llamamos alumnos repetidores.