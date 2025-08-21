Busca Fiscalía asegurar continuidad y evitar retrasos en el Poder Judicial con cambios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante la preocupación e incertidumbre que genera el cambio de jueces y magistrados en el Poder Judicial a partir del primero de septiembre, desde la Fiscalía del Estado se busca asegurar la continuidad de los procesos que ya se tienen y evitar retrasos.

El fiscal, Manuel Alonso García, expuso que no quiere flagelar al sistema jurídico en el tema de procuración e impartición de justicia.

Se está trabajando en mesas conversatorios junto al legislativo con los jueces que están por ingresar al Poder Judicial.

“Estamos trabajando bajo el contexto de que haya una continuidad en todo el aparato del sistema judicial y que no se retrasen casos importantes”.

Presumió de un incremento en las vinculaciones a proceso y judicialización de casos, gracias a la relación con el Poder Judicial, por lo que se busca que este relevo no afecte en ningún sentido, sobre todo haciendo hincapié en el ámbito penal y familiar en donde hay una carga importante de asuntos.