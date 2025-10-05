Busca El Llano detonar proyectos turísticos

Gilberto Valadez

Palo Alto, Ags.- Se busca detonar una mayor difusión turística para el municipio oriental de El Llano y de esa manera incrementar su número de visitas, afirmó Jorge Delgado Ibarra, alcalde morenista por esta demarcación.

“Es un plan ambicioso. Tenemos alrededor de 27 proyectos turísticos y sabemos que alguno de gran impacto siempre es complicado, pero sí queremos garantizar a que vengan las personas durante los fines de semana”, declaró en entrevista.

En ese sentido, Delgado Ibarra precisó que El Llano cuenta con puntos que pueden ser de interés para turistas, como el caso de haciendas. Para lo cual se espera tener el apoyo tanto de gobierno federal como estatal.

“En El Llano tenemos historia, tenemos la Hacienda que fue parte del mayorazgo Rincón Gallardo. En eso estamos trabajando, con apoyo de gobierno del estado y de la Federación”, agregó el edil.