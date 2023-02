Busca Carlos III desalojar de Windsor al príncipe Andrés

Redacción

Reino Unido.- Tras un mes de que el rey Carlos III corrió al príncipe Andrés del Palacio de Buckingham, una fuente reveló que el plan del monarca es que su hermano se vaya del Castillo de Windsor.

Así lo informó Page Six, indicando que un allegado cercano a la familia real comentó que el rey Carlos III le recortará los ingresos a Andrés drásticamente para que no pueda pagar el mantenimiento de su residencia que se encuentra dentro del Castillo de Windsor y tenga que desalojar la vivienda.

En este sentido la fuente dijo, “él no está siendo expulsado explícitamente, pero se espera que no pueda pagar el mantenimiento, pues la propiedad necesita algunas reparaciones que Andrés simplemente no puede pagar”.

Valer recordar que en diciembre se reveló que un miembro de la familia comentó en la cena navideña que echarían a Andrés de la casa, aunque todos lo tomaron como una broma parece que no estaba alejado de la realidad.

Cabe precisar que la mansión Royal Lodge, ubicada dentro del Castillo de Windsor, está ocupada por el príncipe Andrés y su exesposa Sarah Ferguson, quienes residen ahí desde 2004.

Asimismo es de recordar que el príncipe Andrés fue acusado por abusar sexualmente de Virginia Giuffre cuando tenía 17 años, tras dicho escándalo fue despojado de sus títulos y marginado por la familia real.

*Con información de El Diario de Juárez