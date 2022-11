Busca AMLO reforma “legal”, no constitucional en materia electoral

Redacción

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no habrá reforma constitucional en materia electoral, pero sí habrá una legal. Aunque, apuntó, se sumaría al mecanismo actual para la elección de consejeros del INE, ya que hay que respetar la ley.

Reiteró que lo importante es reducir el gasto en el INE, “es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros, y lo otro es evitar la compra del voto, y eso lo podemos lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución”.

Dijo que es muy irracional lo que plantean quienes se oponen a la reforma constitucional, “no tiene fundamento, la reforma es para que gaste menos, que los partidos no tengan tanto dinero”. Actualmente el partido que más recibe es Morena.

Aseveró que en la elección de consejeros del INE, “creo que quienes elijan, cualquier ciudadano, estaría mejor de los que están. Sólo por su racismo no deberían estar ahí, sólo por eso”. Agregó que la gente no lo sabe, pero seguramente contrataron a “un publicista de estos mercenarios, cuentan con todos los medios y los más susceptibles a ser manipulados caen”.

En la marcha del domingo y en el borrador que ya hizo del discurso no habla del tema, sino que “digo que ya no domina la oligarquía, hay democracia, el gobierno no participa en fraudes electorales”. Lo esencial “es cuánto tendremos de presupuesto, 8 billones, cuánto ha crecido, a cuántos mexicanos les llega ese presupuesto, a cuántas familias, cuáles son los beneficios, algo que nunca pasaba, eso es lo más importante”.

Acerca de que la semana pasada en la Ciudad de México se realizó la Conferencia de Acción Política Conservadora, López Obrador, dijo que en el país no avanzan esas actitudes retrógradas y no hay que preocuparse de eso, “cada vez que se quieran expresar que lo hagan”.

Aseguró que el país está en un proceso de transformación, la gente está muy consciente. Agregó que quienes participan en esos foros, “son más auténticos, lo dicen; los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen”.

Con información de La Jornada