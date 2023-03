Busca Alma Hilda endosar ley al IEE en vez de la CEDH

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alma Hilda Medina Macías, diputada por el IX Distrito Electoral Local de la LXV Legislatura, presentó una Reserva en lo particular al Dictamen que resuelve la Iniciativa con proyecto de Decreto a la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Aguascalientes, a efecto de no invadir competencias correspondientes al Instituto Estatal Electoral.

La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional señaló que la reserva propuesta es que sea el Instituto Estatal Electoral el organismo que identifique la participación paritaria entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular y no la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Subrayó que el objeto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes es brindar apoyo y asesoría a personas que estimen fueron afectadas en sus Derechos Humanos, dando seguimiento a las quejas recibidas hasta su resolución final, por lo que se considera que la atribución que se le pretende dar, no es coherente con su naturaleza, competencia ni facultades.

Por lo anterior, la diputada panista señaló que atendiendo a sus fines, es el Instituto Estatal Electoral quien debe ser el encargado de identificar la participación paritaria entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular, puntualizando la importancia de la participación e inclusión de las mujeres en la vida democrática del Estado.

Dicha Reserva fue aprobada por unanimidad de los diputados y diputadas presentes durante la sesión del H. Congreso del Estado, celebrada el jueves 23 de marzo del año en curso.