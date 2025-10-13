Busca Alex de Alba su pase a la final de los playoffs en Aguascalientes

Redacción

Guadalajara, Jal.- Como líder de los playoffs gracias al triunfo obtenido en San Luis Potosí, Alex de Alba llega a la semifinal de NASCAR México Series junto al AGA Racing Team, en busca de sobrevivir al último corte de los playoffs este 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México, siendo solo 4 los contendientes que accederán a la gran final por el título.

El AGA Racing Team está listo para sellar su boleto a la contienda por el campeonato 2025 de la categoría de autos stock más importante de Latinoamérica, siendo actualmente el líder de la etapa de playoffs con su piloto Alex de Alba, acumulando un total de 1141 unidades a su favor.

Para ello, Alex tomará el volante del auto #14 AGA de Manzana/ Red Cola/ Skarch, en un intenso fin de semana que comenzará con la jornada sabatina, en donde se desarrollarán las prácticas y calificación que dictará los lugares de salida para la competencia.

La carrera denominada “Aguascalientes, El Gigante de México 170”, programada para este domingo en punto de las 13:40 horas, representará un importante desafío para el potosino a lo largo de las 170 vueltas pactadas o 100 minutos de duración. Al término de la competencia, los tres pilotos con menor puntuación entre los siete contendientes de playoffs quedarán eliminados, avanzando únicamente cuatro a la lucha por el título en la gran final.

Es así, como el AGA Racing Team luchará este domingo 19 de octubre por uno de los 4 boletos a la final de los playoffs de NASCAR México Series, buscando un resultado importante en esta fecha 13, episodio semifinal de la temporada 2025 a celebrarse en el Óvalo Aguascalientes México.