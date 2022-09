Buen momento para liquidar la alianza del PAN con el PRI: Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Positivo que el Partido Acción Nacional dé por finalizada la coalición con el PRI, aseguró la legisladora blanquiazul Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, en torno a la fractura entre los institutos políticos que integraban la alianza Va por México.

“Yo nunca he estado de acuerdo en esa alianza, pero siempre he dicho que a nivel nacional sí estuvo funcionando. Aunque si no van a cumplir en lo nacional, para qué tenerlo en lo estatal. Mantener partidos que ya son muy pequeños aquí en Aguascalientes, no nos conviene. Al contrario, nos afecta arrastrar con ellos”, subrayó la también presidenta de la diputación permanente.

– ¿Es buen momento para terminarla?

– Cualquiera sería buen momento para ya liquidar esa coalición.

Tras una serie de señalamientos en medios de comunicación, las dirigencias del PAN y PRD anunciaron una “suspensión temporal” de la alianza Va por México, cuestionando la postura del PRI sobre la Guardia Nacional. Los tres partidos mantuvieron esa coalición en las elecciones estatales y que les favoreció con la gubernatura.

En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, Gutiérrez Ruvalcaba expuso que debería de revisarse la aportación del Sol Azteca en torno a esa alianza; reiterando que la molestia de militantes panistas fue básicamente por unirse al tricolor.

“Habrá que analizar el porcentaje del PRD, que realmente ha sido poco, pero hemos sido aliados de muchos años. En realidad, la molestia de muchos panistas fue aliarse con el PRI, no tanto con el PRD”, aclaró.

Sobre el futuro de exigencias del PRI para integrar posiciones del siguiente gabinete estatal que encabezará la panista Teresa Jiménez, la legisladora del PAN reconoció que pudiera influir en la asignación de lugares. “Sí se habla de exigencias de estos partidos, pero debe ser proporcional a la votación que tuvieron. Si prometieron cien mil votos y tuvieron diez mil, habrá que ver si se les da algún instituto. Pero eso será decisión de la próxima gobernadora”, finalizó.