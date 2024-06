Bu Cuarón desafía estereotipos y lanza su EP debut ‘Drop By When You Drop Dead’

Redacción

Bu Cuarón, hija del aclamado director Alfonso Cuarón, ha lanzado su primer EP titulado “Drop By When You Drop Dead2, sorprendiendo a la industria con su talento y determinación.

En una entrevista con la Agencia Associated Press desde Estados Unidos, la joven artista relató su camino hacia la producción musical, comenzando sin siquiera darse cuenta de que estaba creando sus propias canciones.

“Ni siquiera tenía la idea de ‘OK, estoy produciendo mis canciones’, sólo hacía los sonidos que a mí me gustaban”, explicó Bu.

Sin embargo, al entrar más en el ámbito profesional, se topó con los prejuicios de género. “Empezaron a decirme ‘siempre vas a necesitar como mujer un productor’ y eso la verdad me hizo dudar muchísimo a mí”, compartió.

Afortunadamente, su familia la alentó a seguir adelante, resultando en su EP debut, con todas las canciones escritas y producidas por ella misma.

A pesar de su talento, Bu enfrenta la constante sombra de ser vista solo como la hija de Alfonso Cuarón.

“Entiendo que para algunas personas yo puedo representar eso, pero eso es algo que yo quiero cambiar”, señaló.

“Si alguien me quiere poner de ‘Ay, su papi le hizo’, eso no es mi problema; ese es tu problema con tu relación con las mujeres que trabajan y que hacen cosas”.

Bu Cuarón nació en Londres y ha vivido en varias ciudades como Nueva York y un pequeño pueblo en Italia, experiencias que han enriquecido su perspectiva artística.

“Eso me dio muchísimo como artista, muchísimo”, indicó.

Ahora, de regreso en Londres, experimentó un “shock cultural” al adaptarse nuevamente a la ciudad.