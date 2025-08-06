Brutal choque en la 70 oriente deja 2 muertos y varios lesionados graves

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A través del Centro Regulador de Emergencias de la ciudad de Lagos de Moreno Jalisco, Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal en Aguascalientes recibió una llamada vía telefónica, donde solicitaban el apoyo de ambulancias a la carretera federal 70 Oriente, a la altura de la comunidad La Troje en el Estado de Jalisco, ya que reportaban un accidente de tránsito terrestre con varios lesionados incluyendo algunos menores de edad.

De inmediato al lugar se despacharon 4 ambulancias de atención prehospitalaria AGS11, AGS14, AGS21, AGS23 y AGS16 (unidad de rescate urbano), quienes al llegar, observaron un tracto camión de la marca Freightliner que traía enganchada una caja seca de 53 pulgadas en color blanco, así como una camioneta Nissan King Cab, pic up, de color blanco, donde viajaban varias personas, quedando algunas atrapadas en el interior, otros más eyectados y confirmar que el conductor ya no contaba con signos vitales y estaba prensado, siendo identificado como José Juan “N” de 55 años de edad.

De inmediato se instaló el Comando de Incidentes, donde paramédicos de Cruz Roja comenzaron el triage para detectar las condiciones de los pacientes y empezar el traslado de los mismos, fue en ese momento que se detectó que tres pacientes serian candidato a ser trasladaos en los helicópteros de las Secretarias de Seguridad Pública Estatal y Municipal de Aguascalientes, por lo que a través del C5 fueron solicitados.

A bordo de tres ambulancias de Cruz Roja se traslado a Juana de 60 años, quien al momento de llegar a la puerta de Acceso Oriente, cayó en paro cardio respiratorio y perdió la vida, sin embargo Misael de Jesús de 17 años fue abordado en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y trasladado al Hospital 2 del Seguro Social, así como María Guadalupe de 31 años quien a bordo del helicóptero de la Secretaria de Seguridad Publica del Municipio Capital, fue trasladada al Hospital Miguel Hidalgo, ambos en condiciones críticas.

En el lugar de los hechos paramédicos de Cruz Roja de Aguascalientes, del SAMU de Lagos de Moreno, Bomberos del Estado de Aguascalientes y Paramédico de ISEA, atendieron a María Rosalba de 53 años, Jeremi Azael de 9 años, Juana de 68 años, Saidi Guadalupe de 11 años, Bernardo Abdiel de 6 años y María Paula de 63 años respectivamente, trasladados algunos de ellos al Centro de Salud de Ojuelos Jalisco, Hospital Tercer Milenio y Hospital 2 del Seguro Social de esta ciudad.

Más tarde a la puerta de Acceso Oriente arribo personal de la Dirección de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, quienes hicieron el levantamiento del cuerpo de la señora Juana, para ser llevado al Servicio Médico Forense y Practicarse la Necropsia de Ley.

Del Mismo modo se solicitó a los peritos de la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, para que se hicieran cargo del levantamiento del cuerpo del señor José Juan y autorizar la liberación de su cuerpo con equipo hidráulico (quijadas de la vida) de Cruz Roja Aguascalientes.