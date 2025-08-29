Brutal choque en 45 sur deja un muerto y un herido

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un fuerte choque entre dos camionetas dejó a un repartidor sin vida y al conductor de otra camioneta participante con algunas lesiones leves.

Los hechos se verificaron al filo de las 14 horas sobre la carretera federal 45 Sur a la altura del kilómetro 17 en la comunidad de Peñuelas.

La víctima mortal se llamó José Antonio Lechuga Ramírez de entre 20 a 25 años, conducía una camioneta Nissan de carga de la empresa Hielo San Marcos. Mientras que el otro participante del choque tripulaba una Volkswagen Saveiro blanca y tras la colisión resultó solo con algunos golpes que no requirieron su traslado a un hospital.

Testigos señalaron que el veinteañero circulaba en carriles de sur a norte a exceso de velocidad, en determinado momento perdió el control del volante y se proyectó contra un árbol del camellón central. Al rebotar y quedar en el carril izquierdo el chofer de la otra unidad que lo antecedía trato de esquivarlo volanteando hacia la derecha pero no lo logró y chocó su parte frontal contra unas piezas que se desprendieron del vehículo de carga que quedó irreconocible.

Tras el llamado de auxilio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Bomberos del Estado y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, debido a que José quedó prensado entre los fierros retorcidos los socorristas utilizaron las quijadas de la vida para extraerlo y que peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se hicieran cargo de las diligencias pertinentes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley. ‎