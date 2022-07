Britney Spears llama “hipócrita” a su mamá

Redacción

EU.-El conflicto entre Britney Spears y su familia continúa pese a que se puso fin a la tutela legal bajo la que estuvo por 13 años, esta vez la cantante arremetió contra su madre, Lynne Spears, y la llamó hipócrita luego de que ella le suplicara por una reconciliación.

La intérprete de “Toxic” ha acusado a su familia de haberse aprovechado de su fortuna, maltratarla e ignorarla cuando les pidió ayuda, como sucedió con su madre, a quien supuestamente le envió mensajes pidiendo que la sacaran la institución mental en la que se encontraba pues aseguraba que la estaban intentando matarla.

De acuerdo con la cantante su madre ignoró sus mensajes, sin embargo, Lynne Spears dio su versión de lo sucedido a través de sus redes sociales donde mostró como las conversaciones en las que se ven los mensajes de regreso y se dijo con el corazón roto al considerar que alguien eliminaba lo que le enviaba a su hija.

Britney Spears con su mamá. Foto: Instagram @eatpraybritney

“Britney, también tengo todas las conversaciones completas. Me duele que sientas que las personas que más te aman te traicionaron”, compartió la mamá de la cantante en un mensaje en el que le suplica que la deje acercarse a ella y en el que le dice que la ama.

“Abusaste de mí”

La “princesa del pop” dejó claro que no está interesada en una reconciliación con su familia, pues compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde llama “hipócrita” a su mamá y señala que le daba preferencia a su hermana, Jamie Lynn Spears, y su sobrina.

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara”, escribió la cantante.

Añadió que cuando comenzó su tutela legal su madre salía a beber con la esposa de su hermano mientras ella debía quedarse en su casa encerrada, además de que era obligada a asistir a tres juntas a la semana de Alcohólicos Anónimos aunque no bebía.

“¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes“, detalló Britney.

Con información de El Heraldo de México