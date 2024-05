Britney Spears dice que no tuvo ‘colapso mental’

Redacción

EU.- Britney Spears desearía que la gente y los medios la dejaran en paz y respirar aunque sea un rato, en especial luego de que surgieran reportes de que la semana pasada tuvo un aparente “colapso mental”.

La cantante tomo sus redes sociales este lunes para desmentir tales acusaciones, días después de que se difundieran fotos de ella y su actual novio afuera del famoso hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles.

“¡Honestamente, desearía que mi vida fuera tan salvaje como la han retratado!” escribió la cantante, de 42 años, en Instagram, justo a un pequeño video donde ella monta a caballo.

PUBLICIDAD

En las imágenes se puede ver a Spears supuestamente en un altercado con su pareja, Paul Richard Soliz, para que poco después llegara una ambulancia al lugar para tratarla.

En su explicación de este lunes, la intérprete de “Toxic” asegura que dicho “colapso” no fue real; lo que pasó es que se lastimó un pie gravemente, por lo que seguramente tendrán que realizarle una operación.

“De cualquier manera, me pasó algo en el pie y es posible que tengan que hacerme una cirugía… Crucemos los dedos, ojalá y no”, escribió Spears.

“Estaba en pijama y sí, ¡había estado llorando porque me lastimé el pie! Soy una mujer adulta que en realidad es muy ingenua en la mayoría de las situaciones. Simplemente me da vergüenza que me hayan captado en mi maldita pijama. No me siento querida, ¡me siento maltratada!”.

Con información de El Diario de Juárez