Brilla talento local en el Primer Fashion Show de Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- La moda, el arte y la identidad local se unieron en el Primer Fashion Show Pabellón, celebrado en la Hacienda Real de Plata, donde diseñadores, artistas y emprendedores del municipio mostraron su talento ante un público entusiasta.

El evento reunió a las candidatas de la Feria Regional de la Revolución 2025, quienes desfilaron con elegancia en una pasarela que combinó estilo y tradición. El Ballet Folklórico de Pabellón de Arteaga engalanó la noche con presentaciones especiales, mientras que una colección de vestidos pintados a mano captó la atención del público como parte de la convocatoria impulsada por el Patronato de la Feria.

La música también tuvo su momento con la participación de Sebastián de Jesús Romo, ganador del certamen “Voces que Trascienden”, quien interpretó varios temas que acompañaron los desfiles.

Además, boutiques locales como Susy’s Boutique presentaron sus colecciones, destacando la creatividad y el empuje de los emprendedores del municipio.