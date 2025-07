Brilla novata Cooper Maas entre porristas de los Cowboys

Redacción

Mientras los Dallas Cowboys ajustan su plantilla y cuerpo técnico rumbo a la nueva temporada de la NFL, una novata del legendario equipo de animación comienza a robarse los reflectores: Cooper Maas.

Egresada de la Universidad de Arizona, Maas ha generado conversación desde su participación en el exigente proceso de selección de las porristas de los Cowboys, considerado uno de los más competitivos y seguidos del futbol americano profesional. Su estilo, carisma y dedicación han captado la atención de miles en redes sociales, donde ya supera los 10 mil seguidores.

A pesar de no haber obtenido el resultado que inicialmente esperaba, la joven compartió en Instagram un mensaje que rápidamente se viralizó por su tono emotivo y honesto: “No creo que haya suficientes palabras para describir lo mucho que esta oportunidad ha significado para mí. Realmente me ha enseñado muchísimo sobre mí misma y puedo decir honestamente que me fui siendo una mejor persona, bailarina y amiga”.

En otra publicación, agregó: “Aunque el resultado no fue el que había rezado, las personas de las que tuve el privilegio de aprender y los recuerdos que hice superaron cualquier expectativa… Esta oportunidad me dio al grupo más solidario, amoroso y genuino que tengo la suerte de llamar amigas y hermanas para toda la vida”.

Su historia ha resonado con los fans del equipo y del conjunto de animación, considerado el más icónico de la NFL. Cooper Maas se perfila así como una de las promesas más carismáticas del grupo, incluso antes de que comience la temporada regular.

Con cada publicación y aparición, la novata demuestra que su influencia va más allá del terreno de juego, y que su paso por el equipo podría marcar una nueva etapa para las porristas de los Cowboys.