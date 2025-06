Brilla Aguascalientes en TKD Poomsae de Olimpiada Nacional

La selección de taekwondo de la modalidad poomsae de Aguascalientes tuvo una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2025, sumando medallas en distintas modalidades y categorías.

En individual tradicional, se obtuvo la medalla de oro, tras superar en rondas eliminatorias a representantes de Jalisco (8.47 vs 7.76), Oaxaca (8.655 vs 8.435) y Nuevo León (8.815 vs 8.460) en la final. En freestyle individual, se logró la plata con una calificación de 8.60, en una competencia reñida con Oaxaca.

En la modalidad de pareja, Sofía Ayelen Velasco y Miguel Sustaita obtuvieron el bronce, luego de superar a Yucatán en cuartos de final. María José Magdaleno Santos finalizó en quinto lugar en freestyle individual cadete; mientras que el equipo sub 21 de freestyle, integrado por Cristina, Ayelen, Fernanda, Miguel y Obed, también alcanzó el quinto lugar nacional.

Estos resultados reflejan el trabajo en equipo y el esfuerzo constante de toda la delegación de Aguascalientes. El Instituto del Deporte del Estado felicita y reconoce el compromiso de los atletas, entrenadores y familias que hacen posible el desarrollo del alto rendimiento en la entidad.