Brigada médica de DIF Municipal en colonia San Martín

Se suman nuevos servicios preventivos de gran importancia para el cuidado de la salud, como pruebas rápidas de Hepatitis C y pruebas rápidas de VIH.

El DIF Municipal de Aguascalientes invita a la población a la brigada médica que se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en la glorieta de la Av. Hacienda Los Portones, en la Colonia San Martín, en un horario de 9:30 a 13:00 horas.

En esta brigada médica se estarán ofreciendo servicios totalmente gratuitos, entre ellos:

Consultas médicas generales
Consultas odontológicas
Fisioterapia
Optometría y detección visual
Orientación nutricional

Además, en esta ocasión se suman nuevos servicios preventivos de gran importancia para el cuidado de la salud:

Pruebas rápidas de Hepatitis C
Pruebas rápidas de VIH

Estas brigadas forman parte del compromiso del DIF Municipal de promover la prevención y el acceso a la salud directamente en las colonias y comunidades, para brindar atención cercana, oportuna y con calidad humana.